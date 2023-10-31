Во Всеволожском районе прошла акция «Стоп инсульт» 

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом во Всеволожской КМБ впервые состоялась акция «Стоп инсульт», в которой приняло участие более 50 жителей Всеволожска. Участники могли сдать экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, сделать электрокардиограмму и на месте получить консультацию врача-невролога.

Как сообщает пресс-служба ВКМБ, сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых распространенных. Диагностирование болезни на ранних стадиях и своевременное лечение помогают сохранить годы жизни и предотвратить многие осложнения. Акция «Стоп инсульт» призвана обратить внимание людей на свое здоровье и важность регулярных профилактических осмотров.

Так, более трети обратившихся всеволожцев получили направление на дальнейшее углубленное обследование, поскольку у них был верифицирован высокий и средний кардиоваскулярный риск.

– Холестерин, к сожалению, не «болит». Поэтому трудно понять по своему состоянию, что стоит обратиться к врачу, и что возможен риск инсульта. – отметила заведующая Центром высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний Екатерина Луцик.

В акции приняли участие люди самых разных возрастов, от 37 до 83 лет, средний возраст участников составил 65 лет, женщин было примерно в три раза больше, чем мужчин.

Фото пресс-службы ВКМБ