Во Всеволожской школе искусств прошел районный конкурс пианистов

В преддверии Дня пианиста, который будет отмечаться официально в первой декаде ноября, на сцене Всеволожской детской школы искусств царила фортепианная музыка. В рамках районного конкурса пианистов на лучшее исполнение этюдов 58 юных музыкантов из пяти школ искусств буквально обрушили на слушателей и членов жюри водопад чарующих звуков. Это был настоящий многочасовой парад молодости, мастерства и, не побоюсь этого слова, – волшебства!



На высшую ступень пьедестала по итогам этого музыкального марафона поднялись: Бахарева Василиса, Горбач Дарьяна, Оганесян Леонид, Суворова Василиса, Вихрова Валерия, Ачкасова Надежда, Иванова Татьяна, Куклина Дарья и Кукушкина Анна. Гран-при была удостоена Максимова Анфиса.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО