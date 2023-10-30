Юные литераторы Ленобласти помогут создать мультфильм о животных

Управление ветеринарии Ленинградской области запустило конкурс детского литературного творчества «Что я знаю о тебе, мой четвероногий друг?». Работа победителя станет основой сценария для мультфильма.

Как сообщает пресс-служба УВЛО, конкурс проходит в рамках Всемирного дня защиты животных. До завершения приема заявок осталось совсем немного времени – творческие работы можно прислать до 4 ноября.

Принять участие могут дети от 10 до 15 лет. С более подробной информацией о конкурсе, жюри, условиях и сроках проведения, а также требованиях к оформлению творческих работ можно ознакомиться на сайте Управления ветеринарии.