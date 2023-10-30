4 ноября в КДЦ «Южный» откроется выставка художника Владимира Зенина «Александр Невский – жизнь за Отечество». Выставка погружает в эпоху зарождения российской государственности.

Выставка приурочена ко Дню народного единства. На ярких полотнах художник-монументалист отображает как ратные подвиги, так и мирные сюжеты.

Ознакомиться с работами художника может любой желающий. Открытие выставки и встреча с автором пройдут 4 ноября в 11.30, а сама выставка продлится до 9 ноября и будет доступна для посещения с 10.00 до 21.00.