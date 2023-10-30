Автор знаменитого «Волкодава» побывала в гостях у юных сертоловчан

Серия фантастических романов Марии Семёновой под названием «Волкодав» знакома многим любителям этого литературного жанра. По мотивам цикла книг, который повествует о молодом воине из рода Серого Пса, даже поставлен популярный телевизионный сериал.

Встреча с известной писательницей, а также с автором произведения «Шаманский поединок» Анной Гуровой состоялась в лекционно-концертном зале Сертоловского культурно-спортивного центра «Спектр». Мероприятие состоялось по инициативе руководителя Сертоловской городской библиотеки Ольги Волгушевой и волонтёрского отряда «Созвездие». Около трёх часов известные и популярные российские писательницы общались с начинающими юными журналистами, поэтами и писателями из медиацентра «Три кита» при Сертоловской гимназии и ребятами из волонтёрского отряда «Созвездие».

Авторы популярных литературных произведений, общаясь с молодыми творческими людьми, подчеркнули, что, хотя книги написаны в жанре фэнтези, они достаточно документальны, поскольку авторы пишут об истории шаманства и шаманизма как явления в очень многих культурах, предшествующего появлению основных мировых религий. Мария Семёнова и Анна Гурова рассказали о своей работе и исследованиях в этом направлении и о реализуемом ими совместном литературным проекте.

Завершилась встреча с писательницами мини-представлением о «битве шаманов», поспоривших о том, кому должен принадлежать передаваемый из поколения в поколение металлический, а значит, наделённый особой силой шаманский головной убор.

В конце мероприятия во время свободного общения юные сертоловчане смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, после чего Мария Семёнова оставила всем юным журналистам, поэтам и писателям на память свой автограф.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»