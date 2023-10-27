Утвержден план продления Ириновского проспекта

Правительство Ленинградской области утвердило проект планировки и проект межевания территории для продления Ириновского проспекта и строительства транспортной развязки.

«Первый этап продления Ириновского проспекта обеспечит транспортную связь Ковалево и Янино-1 с Санкт-Петербургом. В проекте закладываются возможности для строительства разворотных петель, двух мостов, пешеходного тоннеля в Ржевский лесопарк, дождевой канализации и освещения трассы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Региональное агентство транспортной инфраструктуры разработало концепцию строительства подъездов к Янино-1, которая предполагает подключения к новой трассе с западной и восточной частей городского поселка.

В основу инициативы по строительству легли предпроектные схемы по продолжению Ириновского проспекта, которая обсуждалась с 2009 года. Сегодня планируется, что трасса пройдет от кольцевой автодороги, не затрагивая магистральных улиц Санкт-Петербурга.

Пресс-служба областного правительства