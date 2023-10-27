Климатолог Иван Алтунин объяснил, стоит ли бояться переменчивой погоды

Интервью с известным климатологом, учеником выдающихся советских учёных – академика АН СССР К.Я. Кондратьева и профессора, доктора наук Е.П. Борисенкова, долгое время возглавлявшего Главную геофизическую обсерваторию имени А.И. Воейкова, – нашим земляком кандидатом физико-математических наук И.В. АЛТУНИНЫМ – из разряда тех, что требуют осмысления и понимания.

Точка зрения этих учёных на сложнейшую проблему нашего времени, связанную с выбросами в атмосферу СО2, то есть углекислого газа, во многом расходится с общепринятым в наши дни мнением, что именно от СО2 и его накопления в атмосфере идут все беды, связанные с сегодняшними погодными катаклизмами и, соответственно, с грядущими катастрофическими изменениями климата.

– Так будут ли на Северном полюсе пальмы расти? Мы замёрзнем или все-таки согреемся? – в таком, отчасти шутливом, тоне наш корреспондент задала первый вопрос учёному-климатологу.

– Ни то, ни другое. Этими «страшилками» на протяжении последних нескольких лет пугают неискушённого читателя, слушателя, зрителя, в целом всё человечество с совершенно определенной целью, не имеющей к науке и климату никакого отношения. Попробую объяснить так, чтобы обыкновенному человеку было понятно, что же происходит на самом деле.

– То есть вы не отрицаете антропогенное влияние человека на окружающую среду? Какие бы там теории ни были, но мы добываем уголь и полезные ископаемые, дымят заводы и фабрики, выбрасывая в небо огромное количество вредных соединений. Я видела, какое облако стоит над тем же Магнитогорском. А сколько лесов горит, реки мелеют, ураганы и наводнения сносят целые города. Это разве нормально?

– Конечно нет. Это очевидные явления, как говорится, невооруженным глазом видны. Только это всё разные явления. Вы путаете такие вещи, как экология, погода на сегодня и сейчас, а климат – это оптимум, который выводится на основе долгосрочных наблюдений за погодой, длящихся десятилетиями и даже столетиями. Вот тогда о чём-то можно говорить с той или иной степенью уверенности. И всё равно многое останется необъяснимым.

Сразу же обращу внимание читателей, что экспериментальных данных, доказывающих несостоятельность этой точки зрения, – то есть антропогенного влияния человека на климат как главного фактора, – всегда было достаточно. Они постоянно приводились и в научной, и в научно-популярной литературе. И мы с моими коллегами – Евгением Пантелеймоновичем Борисенковым и Кириллом Яковлевичем Кондратьевым с самого начала отстаивали, и я до сих пор продолжаю отстаивать, совершенно другую точку зрения, что это миф, который придуман, создан и широко внедряется повсюду только для того, чтобы эта псевдонаучная мафия продвигала свою теорию о необходимости снижения выбросов углекислого газа, якобы влияющего на такие резкие изменения климата. Авторы такой точки зрения даже и сами не скрывают, и это общеизвестно, что поддерживается подобная точка зрения с одной целью: затормозить развитие стран, богатых углеводородами, снизить, а ещё лучше – вообще прекратить их добычу. Перевести на так называемые альтернативные виды электроэнергии – солнечные батареи, ветрогенераторы. А что делать странам, где солнце, как у нас в Сибири или на севере, бывает только два-три месяца в году? И ветры не везде задувают с нужной энергией.

Есть и на Западе ученые, признающие несостоятельность такого мнения. Например, один из идеологов направления, определяющего влияние человека на климат, – господин Шнайдер, ещё в 1989 году прямо сказал: нет научных доказательств, что именно деятельность человека таким пагубным образом влияет на изменение климата. И тем не менее, что предлагают эти ученые? – А давайте на всякий случай будем применять масштабные меры для того, чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу! Дословно цитирую: «Мы должны выбирать между эффективностью и честностью». Я эту цитату и в своей статье приводил.

– А такая альтернатива возможна?

– Вот абсолютно правильная постановка вопроса, нельзя выбирать между честностью и прямым обманом, это сверхлукавство. Но, к сожалению, произошло на самом деле очень серьёзное зомбирование людей, и основные выводы сделала так называемая Межправительственная группа по изменению климата. На основе этих выводов мы доходим до таких странных мер, как предписание снизить выброс углекислого газа, то есть СО2, в школах, в жилкомсервисах. Это как – дышать реже, что ли, дети должны? Я другого пути не вижу. Между тем назову совершенно точную цифру: ежегодный поток углекислого газа от жизнедеятельности человека составляет всего лишь четыре процента. Всего четыре! Даже на основе этих данных никак нельзя говорить, что антропогенный углекислый газ, то есть исключительно от деятельности человека, может как-то серьёзно влиять на климат.

– Иван Васильевич, я люблю задавать так называемые «вопросы дилетанта»: но что-то ведь влияет на климат, – даже если дело не в углекислом газе, значит, в чём-то другом, или в совокупности причин?

– Хороший вопрос. В одной из моих статей я сделал ссылку на моего коллегу, ведущего научного сотрудника географического факультета Московского государственного университета Валерия Михайловича Федорова, автора так называемой солярной теории изменения климата. И я совершенно согласен с ним, что основная причина происходящих изменений климата связана с изменением оси вращения Земли. Соответственно, изменяются притоки солнечной радиации в те или иные области. Это суть, если не вдаваться в детали.

– То есть дело в Солнце!

– Дело во внешних источниках. И конечно, нельзя отрицать, что это комплекс причин и их последствия. Нельзя отрицать и тот факт, что далеко не всё, что делает человек, идет во благо. Как пример – огромные лесные пожары в Сибири. Представляете, была поверхность Земли зелёная, полная жизни и кислорода, и в одночасье стала чёрной и безжизненной. Поменялось альбедо, то есть отражательная способность поверхности. Это совершенно другое состояние! Превращение, которое каким-то образом отразится на переносе взаимодействия между широтами и меридианами. Но с другой стороны, уверенно и однозначно сказать, насколько деятельность человека влияет на климат, мы не можем. Повторим лишь, что энергетический вклад естественных причин намного выше, чем энергетический вклад от деятельности человека. В последней публикации в «Аргументах недели» я привёл цитату канадского ученого, где и он утверждает, что «Приток энергетического влияния на человека СО2 составляет всего лишь 0,3 процента от энергетического влияния всех естественных источников». Поэтому говорить о том, как утверждают все авторы этой теории, о почти стопроцентном вкладе человека в наблюдаемые сегодня изменения температуры, – это не просто безответственно, это не научно, и это сознательный обман.

– При этом предлагается сокращать до бесконечности выброс СО2 в атмосферу, закрывая предприятия, предлагается, как мы уже говорили, повсеместно переходить на альтернативные источники энергопитания, которые вы, как я понимаю, считаете бессмысленными?

– И даже вредными! Те же ветрогенераторы – это же очень серьёзная экологическая проблема, говорю как член действующего Экологического совета РФ, – на десятках километров, где работают эти ветряки, вообще нет ничего живого – ни растений, ни животных, потому что погибает всё живое от этой вибрации, это очень дорогие агрегаты в изготовлении, эксплуатации и утилизации. Это факты бесспорные.

– Иван Васильевич, закономерный вопрос: что делать? Кто виноват, в общем и в целом, понятно, ясно, кому выгодна эта фальшь-теория о сокращении выбросов в атмосферу СО2, поскольку это главный враг человечества.

– Всё просто: жить, как и жили. Кстати, кто учился в школе, наверняка помнит: жизнь на Земле зародилась благодаря СО2. Понятно, и никто не спорит с этим, что надо постараться как можно дольше пользоваться ископаемым топливом. Никакого вреда в этом нет. Хотя понятно, что когда-нибудь оно закончится. И давно уже советские ученые, тот же академик Легасов, на основе теории которого построена вся модель глобального круговорота углерода, – прямо пишет, что альтернативный и магистральный путь развития человечества в смысле электроэнергии, – это использование атомной энергетики.

– Вот «Фукусима» только как-то не внушает оптимизма, я уж не говорю о катастрофе Чернобыльской АЭС. Опасно ведь, Иван Васильевич!

– Вопрос правильный. Но тем не менее наука не стоит на месте. И меры безопасности тоже совершенствуются, и наш опыт строительства и эксплуатации набирает силы. Вот сейчас на слуху, к примеру, Запорожская АЭС, но там совершенно другие реакторы стоят, уже следующего поколения, нежели чем в Чернобыле. И не секрет, что в аварии на Чернобыльской АЭС сыграл человеческий фактор. А что леса наши – медведь, что ли, поджигает? В этом смысле мы можем претензии к самим себе предъявить, конечно. Но человечество движется вперёд, и, как ни крути, но атомная и термоядерная энергетика – вот магистральный путь развития, у меня в этом смысле сомнений нет. Об этом говорят все здравомыслящие учёные, потому что откуда ещё взять энергию? А она необходима для жизни развития человечества. Другого пути нет.

– Хотелось бы верить, но не получается жить, как жили…

– По многим причинам, от нас не зависящим. Это во-первых. Во-вторых, на Земле были периоды, когда температуры были гораздо выше нынешних. И ниже были. Задача, которая была поставлена по Парижскому соглашению о климате – к 2050 году удержать повышение температуры максимум только на полтора градуса, – это опять миф. А правда заключается в том, что, если вспомнить Пушкина, – ему-то врать зачем? «Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь!» А если учесть, что тогда был другой календарь, то по нынешнему, Григорианскому календарю это вообще получается середина января. Вот факты, с которыми не поспоришь. Всё было: и потепление, и похолодание. Мамонты вымерли, им стало жарко. Динозавры вымерли, им стало холодно. Поэтому ещё раз повторю: то, что мы сейчас наблюдаем, это погода, а не климат. Это первое. Второе: климат в истории Земли и человечества менялся, и не один раз. И климатологи, и все учёные называют эти периоды климатическими оптимумами. То есть жизнь наша менялась, и не раз, поэтому выводы делать рано. Будем жить дальше.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»