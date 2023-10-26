В Токсово прошел добровольческий форум «ВсевДобро «Профи»

Двухдневный масштабный форум «ВсевДобро «Профи» прошёл в поселке Токсово. Уже из названия ясно, что в этот раз традиционное мероприятие собрало опытных волонтеров и руководителей добровольческих объединений Всеволожского района.

Участники Форума – а их насчитывалось более 60 человек – в формате общения работали над концепцией взаимодействия волонтерских отрядов, делились новыми идеями и положительным опытом.

Кроме того, образовательная программа Форума включала в себя тренинги, направленные на командообразование, мастер-классы по оказанию доврачебной помощи, практические рекомендации к такому важному направлению, как «Ведение рабочих аккаунтов», где рассматривалась перспектива повышения эффективности волонтерской деятельности в социальных сетях. Также в рамках мероприятия его участники изучили деятельность добровольческой организации «Движение первых». Приятным бонусом стало посещение профессиональной фотосессии.

Слово участнику форума «ВсевДобро «Профи», специалисту по молодежной политике из деревни Новое Девяткино Николаю Яковлеву:

«Предложенная организаторами программа оказалась очень полезной, особенно для педагогов. К слову, занятия проходили в форме отчетности, что позволяло на анализе предыдущего опыта работы наметить перспективные направления дальнейшей деятельности.

Кроме того, встречи с единомышленниками, объединёнными общими идеями, позволяют погрузиться в атмосферу сотрудничества, получить огромный заряд положительных эмоций, а полученные новые знания и навыки помогут укрепить сообщество молодых волонтеров и педагогов Всеволожского района».

Фото молодежного центра «Альфа»