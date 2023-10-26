Во Всеволожском районе зарегистрировали новых «золотых юбиляров»

На днях 34 супружеские пары отметили во Всеволожском ЗАГСе свои золотые и бриллиантовые свадьбы – 50- и 60-летние юбилеи совместной жизни.

По давно сложившейся традиции «ветеранов семейного фронта» наградили памятными медалями, а их своеобразные рекорды были торжественно зарегистрированы в книге «Золотых юбиляров Всеволожского района». Теплые слова поздравлений, песни о любви, танцевальные номера, праздничный фуршет и свадебный каравай – так у нас в районе чествуют самые крепкие семейные пары.

Виновники торжества, в свою очередь, вспоминали тот самый день, когда поклялись друг другу в любви и верности, ведь именно эти чувства позволили им разглядеть среди будничной суеты того единственного человека, с кем и полвека кажутся мгновением.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА