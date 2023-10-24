Юные всеволожцы встретились с депутатом Государственной Думы Еленой Драпеко

Встречи с интересными людьми в стенах Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки уже давно стали доброй традицией. В минувшую пятницу, 20 октября, с ребятами пообщалась депутат Государственной Думы Российской Федерации (ГД РФ) VIII созыва, первый заместитель председателя Комитета по культуре, заслуженная артистка РСФСР, почётный президент Координационного совета творческих союзов работников культуры Санкт-Петербурга Елена Драпеко.

Гостья приехала по приглашению директора Дворца детского (юношеского) творчества района Александра Моржинского, председателя правления Ленинградского областного отделения Всероссийского творческого союза работников культуры Юрия Подражанского, депутатов совета депутатов г. Всеволожска Оксаны Полозовой и Дмитрия Лебедева.

Встречу открыла заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько: «Добрый день, дорогие друзья. Я рада приветствовать на нашей гостеприимной всеволожской земле столь почётного гостя. Надеюсь, что у нас состоится серьёзный доверительный разговор о положении дел в нашей культуре, о развитии парламентаризма и о многом другом, находящемся в сфере общественного внимания».

А дальше в течение двух с половиной часов владела вниманием переполненного зала Елена Драпеко. Она рассказала о своём, отнюдь не усыпанном розами, пути в политику, о работе в Государственной Думе, заострив внимание присутствующих на том, что у большинства наших граждан (по её словам) бытует весьма поверхностное представление о законотворческой деятельности народных избранников. При этом отметила, что многие даже не представляют, сколько международных правовых актов, законов страны и подзаконных актов нужно «держать в голове», чтобы внести на обсуждение необходимый для людей закон, и какие треволнения нужно претерпеть, убеждая поддержать его своих коллег, у каждого из которых может быть своё мнение по тому или иному вопросу общественной жизни. В достижении успеха ей, безусловно, помогает и то, что ещё в 2008 она защитила диссертацию по теме «Социально-правовые и нравственные факторы взаимоотношений между участниками избирательного процесса», став кандидатом социологических наук.

Но основной пафос её монолога был, конечно же, посвящён нашей культуре, которая, по её мнению, является не чем иным, как идеологической основой нашей повседневной жизни, и направлена она должна быть на воспитание настоящего гражданина и патриота России. На мой взгляд, иначе и быть не могло, ведь Елена Драпеко – послевоенный ребёнок, у неё во время войны погибли два старших брата. Николай, командир артбатальона, был убит во время страшных боёв на Синявинских высотах. О том, что он похоронен в братской могиле посёлка Синявино, Елена Драпеко смогла узнать совсем недавно. Брат Владимир служил на флоте, погиб при штурме в то время японского острова Шумшу в августе 1945 года. Могилы нет, как написано в документах, «тело предано воде»…

«В сегодняшнем нестабильном мире новая война уже идёт. Идет медийная война, экономическая, а кое‑где — и самая настоящая, с бомбежками, пулями и погибшими. Неудивительно, что в развернувшейся схватке за передел мира, который камуфлируется под борьбу за вселенскую демократию, бои за историю занимают не последнее место», — констатировала Елена Драпеко и призвала всех помнить уроки истории, которая «ничему не учит, но жестоко наказывает за невыученные уроки».

Большой интерес у присутствовавших в зале вызвали её ответы на вопросы представителей Парламента старшеклассников Всеволожского района, которые основательно подготовились к встрече, изучив биографию почётной гостьи. Завершая разговор с молодёжью, Елена посоветовала им прочитать её книгу «Лиза Бричкина – навсегда», в которой при внимательном чтении и должном осмыслении можно найти ответы на многие вопросы, касающиеся жизни страны.

Во встрече участие приняли депутат ГД РФ VIII созыва Игорь Ананских, заслуженный работник культуры РФ Людмила Беганская, специально приехавшая на мероприятие из Москвы член Союза театральных деятелей России, преподаватель актёрского мастерства и режиссуры Марина Моисеенкова, представители общественных организаций района и жители города Всеволожска.

«Культура становится неотъемлемой частью идеологии государства и важной частью жизни общества. В России живёт много творческих людей, им надо объединяться! И мы будем объединяться. Вместе мы сила!» – этими словами Елена Григорьевна попрощалась с участниками встречи и пообещала всячески помогать творческим людям района.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина