Стены Мультицентра во Всеволожске украсили уличными артами

Муринский проект уличных художников «Паблик-арт лаборатория» подарил Всеволожскому Мультицентру красочные муралы. Теперь здание учреждения и расположенного рядом агропромышленного техникума украшают яркие сюжеты и жизнеутверждающие цитаты.

Проект «Паблик-арт лаборатория» реализуется при поддержке губернаторского гранта на базе муринского молодежного коворкинг-центра «Муриум». Основная задача проекта – развить культуру уличного искусства и разнообразить облик общественных пространств родного города. Стрит-арт – это не только безобразные граффити на гаражах и хаотичные надписи на стенах. Уличное искусство может быть красивым и нести позитивные посылы.

Именно такие работы подарили ребята всеволожскому Мультицентру, привнеся больше индивидуальности и узнаваемости общественному пространству вокруг учреждения. Инициатором творческой акции выступила директор учреждения Ирина Дрозденко.

Фото пресс-службы областного правительства