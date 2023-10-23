Молодежь Всеволожского района встретилась с режиссером фильма «Остров Сухо»

На базе Молодежного центра «Альфа» прошла творческая встреча с режиссером и сценаристом художественного фильма «Остров Сухо» Русланом Тихомировым. Темой вечера стала история подвига советских моряков, героически оборонявших остров в 1942 году.

Сухо – это искусственный насыпной остров на юго-востоке Ладожского озера. Крошечный клочок земли (размер острова всего 60х90 м) стал одной из важнейших стратегических точек – потеря его позволила бы фашистам перерезать Дорогу жизни и забрать последнюю возможность доставлять грузы в заблокированный Ленинград.

Фильм Руслана Тихомирова посвящен подвигу моряков, которые под командованием старшего лейтенанта И.К. Гусева отразили попытку немецко-финского десанта захватить остров и уничтожить береговую батарею и маяк. Благодаря умело организованной обороне, мужеству и героизму моряков Ладожской военной флотилии и лётчиков остров удалось отстоять, нанеся серьёзный урон противнику на Ладоге, тем самым повлияв на исход битвы за Ленинград.

Во время встречи многие ребята впервые узнали историю боя за остров Сухо. Молодежь с интересом задавала вопросы о подвиге героев и их дальнейшей судьбе. Поговорили и о будущем фильме, который выйдет в прокат к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото Молодежного центра «Альфа»