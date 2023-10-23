Лоси Всеволожского района собирают мухоморы

У грибников Всеволожского района есть серьезные конкуренты – сохатые с большим удовольствием поедают десятки видов грибов, включая популярные опята, маслята, грузди, рыжики и белые. Едят они и красные мухоморы – считается, что небольшая доза яда помогает лосям очистить организм от паразитов.

Биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков поймал в видеоловушку трапезу лосей. Самка в сопровождении двух лосят и жениха вышли на опушку, заинтересовавшись грибами.

– В отличие от дам, кавалеры во время гона почти ничего не едят и сильно худеют. В какой-то момент самец решил все же отведать свежего грибочка, но сделал он это как-то без особого аппетита. Его мысли сейчас заняты другими важными задачами. Нужно постоянно быть начеку, чтобы рогатые конкуренты не увели невесту, – отметил специалист.

И хоть основной рацион лосей составляют ветки деревьев и кустарников, животные не прочь полакомиться грибами. Специалисты просят не портить грибницы и грибы: в осенний период они являются отличным подспорьем для многих травоядных животных и птиц. Если вы не собираетесь брать гриб, просто оставьте его на месте – возможно, он станет лакомством для кого-то из лесных обитателей.