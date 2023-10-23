Всеволожские спортсмены взяли десять золотых медалей турнира по дзюдо

22 октября в Санкт-Петербурге состоялся турнир по традиционному дзюдо под эгидой «ИМАФ-Евразия». В нем приняли участие воспитанники всеволожской школы джиу-джитсу.

Младшие юноши и юниоры добавили в копилку наград своего клуба десять золотых медалей турнира. Победителями в своих весовых категориях стали: Бражник Александр, Алексеев Сергей, Филатов Максим, Кудрявцев Матвей, Задорожный Илья, Ларенков Константин, Крашенинников Илья, Сукманов Макар, Мостовенко Николай и Леутский Артур.

А.В. Дудко, старший тренер ШДД, МСМК (шихан 7 дан джиу-джитсу)