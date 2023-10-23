Во Всеволожском районе прошел форум потребительского рынка

В минувшую пятницу, 20 октября, в ТЦ «Мега Дыбенко» состоялось торжественное открытие V Форума потребительского рынка Ленинградской области. Участники обсудили, что ждет фермерство и агротуризм, как будет развиваться креативная индустрия и есть ли будущее у малоформатной торговли.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятие собрало представителей деловых объединений, органов власти и институтов развития малого и среднего бизнеса, руководителей предприятий в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания и эксперты федерального и регионального уровней.

С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Санкции не заставили нас отказаться от услуг кафе, химчистки, мойки или доставки. Зато заставили предпринимателей ухватиться за новые шансы для бизнеса. Малый бизнес Ленобласти – неисправимые оптимисты, которые в любых сложностях находят новые возможности. При поддержке области в 2023 году прогнозируем рост оборота малого бизнеса региона на 90 млрд рублей, то есть до 700 млрд рублей, – отметил глава региона.

В рамках Форума прошла ярмарка самозанятых граждан, а также выставка брендов региона. Александр Дрозденко осмотрел каждый стенд и с удовольствием пообщался с предпринимателями.

Фото пресс-службы администрации ВМР