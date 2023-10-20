Школьник из Всеволожска принял участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех»

Юный всеволожец Артем Васильев принял участие в новом сезоне интеллектуальной телевикторины «Умнее всех».

В «Умнее всех» играют дети от 9 до 14 лет. Участники телевикторины проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. Победители получают денежные призы и право участвовать в суперфинале.

В третьем выпуске второго сезона телевикторины принял участие 13-летний Артем Васильев из Всеволожска. Артем пишет программы для нейросетей и мечтает стать директором IT-компании. Школьник уверенно держался до третьего раунда, однако не смог пройти в финал и уступил более сильным участникам.

Посмотреть выпуск с участием Артема можно на сайте телеканала «Пятница».