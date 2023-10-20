Планируется запуск нового автобусного маршрута от Новосаратовки до Санкт-Петербурга

Время в пути из Новосаратовки до Санкт-Петербурга на автобусе составит около 15 минут. Пассажиры смогут добраться до станций метро «Пролетарская» и «Обухово».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас все параметры маршрута – интервал, класс автобусов и режим работы – находятся на утверждении. Ориентировочная дата старта автобусов — январь 2024 года.

«Вопрос об установлении нового смежного межрегионального автобусного маршрута проработал комтранс Ленобласти. Провели рабочие встречи с компаниями-застройщиками, которым предстоит обустроить в Новосаратовке автобусную инфраструктуру», – рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

В рамках объезда рассматриваемой трассировки время в пути от ЖК «Город Первых» до станции метро «Пролетарская» составило 15 минут. В обратном направлении маршрут пройдет от станции «Обухово» по наименее загруженной Запорожской улице, что также сократит время в пути.

По материалам пресс-службы областного правительства