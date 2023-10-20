Жительница Всеволожска Анастасия Гарбуз отметила 100-летний юбилей

Более 5 месяцев прошло с тех пор, когда в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова приезжали во Всеволожск, чтобы поздравить с великим праздником 99-летнюю Анастасию Фёдоровну Гарбуз, чья юность была опалена войной.

Она родилась в 1923 году в Пензенской области, окончила педагогическое училище в Мурманской области, где позже сеяла разумное, доброе, вечное, работая учителем начальных классов. Но грянула всенародная беда, и молодая учительница стала медсестрой в военном госпитале, где судьба свела её с врачом-нейрохирургом Николаем. Они создали семью и всю войну возвращали раненых и больных солдат в строй.

После победы Анастасия не вернулась на педагогическое поприще, а осталась верна медицине. Вместе с мужем она побывала на Дальнем Востоке, позже на территории Западной Украины, где до 1999 года работала медицинской сестрой.

Судьба распорядилась так, что Анастасия Гарбуз и её семья в 2014 году стали жителями нашего района, а свой вековой юбилей она встретила 18 октября на улице Крымской во Всеволожске.

Нужные и важные слова в поздравительных телеграммах в этот значимый для Анастасии Фёдоровны день сказали Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а лично поздравить виновницу торжества приехали заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько, председатель Совета ветеранов микрорайона Южный Юрий Осипов и его заместитель Марина Овелевич.

Конечно же, были тёплые слова, цветы, подарки и улыбки!

«Спасибо вам, мои дорогие! Я – счастливый человек! У меня есть дочь Елена, зять Иван, внучка и двое правнуков. Всё, что я имею, – это благодаря им! Я очень ими горжусь. Они – смысл моей жизни!» – слегка волнуясь, поблагодарила всех Анастасия Фёдоровна и как радушная хозяйка пригласила всех к столу на чашку чая…

Редакция газеты присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Анастасии Федоровны и желает ей крепкого здоровья, счастливых улыбок, любви и заботы родных и близких.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Алекса Андреева