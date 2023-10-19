Младший воспитатель Агалатовского детсада стала лауреатом регионального этапа конкурса «Лучшие няни России»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие няни России», в котором принимали участие 28 воспитателей из 12 районов Ленинградской области.

В числе лауреатов оказалась младший воспитатель Агалатовского детсада комбинированного вида № 1 Елена Масловская. Компетентное жюри, в котором заседали заведующие детскими садами и преподаватели кафедры дошкольного образования Ленинградского областного института развития образования, присудило ей почетное второе место.

Победителем конкурса стала помощник воспитателя детского сада «Улыбка» Тихвинского района Екатерина Симаненкова. Теперь она представит Ленинградскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшие няни России».

По материалам пресс-службы областного правительства