В пансионате «Всеволожский» прошел осенний бал

В пансионате «Всеволожский» для пожилых людей прошло увлекательное мероприятие. Работники гериатрического центра подготовили для своих подопечных настоящий праздник осени.

Одного взгляда хватило, чтобы понять – к предстоящему событию заранее готовился не только персонал, но и сами пожилые люди. Здесь они не были сторонними наблюдателями. Все без исключения с нетерпением ждали начала. Как и положено для бала, представители «серебряного» возраста надели свои лучшие наряды, сделали прически. Кто-то из бабушек не преминул воспользоваться косметикой. В помещении столовой всё напоминало о приходе любимого времени года. На столах разместились дары осени: овощи и корзинки с фруктами. На стенах развешаны венки из осенних листьев. Даже пол был оформлен с соответствующей этому сезону инсталляцией.

У меня появилось несколько минут, чтобы поговорить с основателем экосистемы сервисов для пожилых людей «Опека» Алексеем Мавриным.

– Честно признаюсь, идея создать сеть гериатрических центров пришла потому, что смотреть на пожилых людей, которые проводят остаток своей жизни в заточении, было больно и грустно. Когда мы «волонтёрили», постоянно хотелось что-то изменить. Стали думать, как можно сделать, чтобы люди в старости не испытывали дискомфорта от своих болезней, одиночества и немощности. Пришли к выводу, что дом престарелых по своей сути очень хорошая штука. Единственное, что государство ещё во времена СССР немного подпортило имидж этому направлению. Сегодня у нас 13 пансионатов в пяти регионах России. Хочется заметить, что наша задумка для людей старшего поколения, которые живут здесь, удалась, но, конечно, есть простор для совершенствования.

С моим собеседником попрощались на позитивной ноте: появилась уверенность, что старость и одиночество – это не приговор.

Праздник начался с забавной клятвы: «Веселиться от души, танцевать до упаду, смеяться и шутить».

– За окнами сейчас осень. По-разному мы называем её: холодной, золотой, щедрой, дождливой, грустной. Но осень – прекрасное время года, это время сбора урожая, начало учебного года, подготовка к холодной зиме. И как бы там ни было на улице – холодно или тепло, родная земля всегда прекрасна, привлекательна, очаровательна, – обратились к участникам праздника ведущие.

В программу осеннего бала входили интересные викторины, поиграли в «Поле чудес». После этого был организован показ модных изделий, выполненных из осенних даров природы. Также прозвучали отрывки стихотворений Пушкина, Тютчева, Некрасова, посвящённые осени. Кульминацией праздника стала постановка мини-спектакля детской сказки «Репка». Приятно было видеть, что пожилые люди (больше половины из них колясочники) с интересом наблюдали за происходящим на импровизированной сцене. В заключение заиграл вальс, ведущая пригласила всех на танцы – какой бал без них!

С культурологом «Опеки» Юлией Тарасовой мне удалось поговорить буквально сразу после окончания мероприятия.

– Все наши задумки были связаны с этим временем года. Вот почему осенний бал – прекрасный праздник. Сказка «Репка» – урожай с огорода. Это произведение нам подошло как нельзя кстати. Трудностей при подготовке к сценарию не было. Все вместе придумали, одной командой. Сочинили не только сценарий, но и своими руками изготовили костюмы. Все бабушки принимали в этом самое активное участие. Они делали декорации, ламинировали желтые листья, вырезали аппликации из бумаги. Праздник удался. Они даже потом не захотели расходиться по своим комнатам. Если вы заметили, многие наблюдали за происходящим со слезами на глазах. Ради этого всё затевалось. Теперь в наших планах подготовка к 7 ноября, – рассказала нам собеседница.

– О нашем пансионате можно говорить долго. Сюда мы принимаем не только пожилых, но и молодых людей на реабилитацию. После травм, инсультов. Активно работали с лицами, перенесшими ковид. Самому молодому нашему подопечному 33 года. Мужчина упал с большой высоты. К нам он поступил в тяжёлом состоянии, а от нас ушел на своих ногах. На данный момент в центре проживает чуть более 140 человек. Средний возраст постояльцев – 70 – 80 лет, самый возрастной мужчина 1929 года рождения. Мы стараемся подстраиваться ко всем своим подопечным.

Кто-то хочет жить с соседями, другие – в однокомнатных номерах. Для многих наш центр стал родным домом.

Такие мероприятия, как сегодняшнее, мы проводим на регулярной основе. Большой праздник прошёл в начале октября и был приурочен ко Дню пожилого человека. Сегодня – осенний бал. Сам по себе он очень красочен. Каждый год стараемся проводить по-разному, придумывая новые сценарии. Изюминки этого года – показ мод, постановка сказки. Ежедневные репетиции влияют на положительные эмоции наших подопечных. Но никто не отменял и физкультуру, и музыку, и работу с психологом. Бывают случаи, когда бабушки сами подают идеи для своих праздников. Вот недавно было шоу в испанском стиле. На концерте они пели, читали стихи на испанском языке, танцевали в национальных костюмах, – рассказала управляющая пансионатом «Всеволожский» Юлия Васильева.

Осенний бал закончился. Столовая опустела. Бабушки оживленно беседовали друг с другом. Естественно, главной темой дня для них стал прошедший праздник. Им было о чём поговорить.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото автора