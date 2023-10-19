В Вартемягах восстанавливают часовню

Воссоздание медной кровли, сложнейшее инъектирование кирпичной кладки, реставрация облицовки из редкого сланца – Ленинградская область восстанавливает часовню на Иоанновском Подворье в деревне Вартемяги.

Реставрационные работы в Иоанновском женском монастыре ведутся по поручению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко – ранее она посещала комплекс зданий. Для восстановления объекта культурного наследия специалисты используют разноплановые технологии – от восстановления облицовки из редких видов сланца до реставрации уникальных видов старинной плитки. Задачу усложняет небольшой размер здания и невозможность вести разные виды работ, но ленинградские реставраторы выполняют их точно в срок.

«Здание небольшое, оно сильно пострадало на протяжении ХХ века и требует применения разноплановых реставрационных технологий. Привлекаем сюда разных мастеров: для проведения наружной гидроизоляции, частичной замены и реставрации гранитных ступеней, воссоздания дверей и окон, реставрации метлахской плитки на полу, лазурной – на стенах подземной крипты. Снаружи идёт облицовка «кабанчиком» – так называется глазированная плитка с торцевыми отверстиями, напоминающими пятачок», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Основные работы завершатся до конца 2023 года, в строительный сезон 2024 года продолжится благоустройство прилегающей территории.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО