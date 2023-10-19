Всеволожские глухари запасаются на зиму камнями

Осень – время активной подготовки к зиме. Животные Ленинградской области не остаются в стороне: бобры собирают ветки, белки орешки, мишки привычно наедают жирок на время спячки. А вот глухарям до первых снегопадов необходимо успеть собрать около тысячи камней.

Зачем птице камни, объясняет биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

– До выпадения снега глухари торопятся заглотить как можно больше мелких камушков, которые по-научному называются гастролитами. Причем копят птицы их прямо у себя в желудке! Зимой гастролиты будут жизненно необходимы глухарю, ведь они помогут ему размельчать и переваривать основную зимнюю пищу – хвою, – рассказал специалист.

Чтобы благополучно перезимовать, глухарю необходимо собрать порядка тысячи гастролитов. При этом не любой камень сгодится на эту роль: помимо формы и размера, важно, чтобы камень был крепким и не раскрошился в желудке птицы. Как отмечает Павел, недостаток гастролитов – одна из основных причин гибели глухарей в зимний период.