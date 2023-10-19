Во Всеволожске пройдет первый турнир по игре в городки на приз Общественной палаты Ленобласти

Представители Общественной палаты Всеволожского района решили возродить и популяризировать порядком подзабытый городошный спорт.

Энтузиасты этого старинного русского увлечения регулярно собираются на спортплощадке во Всеволожске в районе дома № 16 по улице Ленинградской. А 28 октября решено провести первый турнир по игре в городки на приз Общественной палаты Ленинградской области. Среди участников предстоящего спортивного мероприятия ожидаются спортсмены-любители из Дубровки, Сертолово, Бугров, Заневского и других поселений. Всеволожских городошников приедет поприветствовать президент Ленинградской областной Федерации городошного спорта Михаил Зимин. Он проведёт мастер-класс и ответит на вопросы присутствующих.

Идейным вдохновителем и организатором инициативы по возрождению и популяризации игры в городки выступила председатель Общественной палаты Всеволожского района Ирина Гуреева-Дорошенко. Она сказала:

– Городошный спорт не новинка для жителей Всеволожского района, а попросту забытый вид спорта, который основал в 1925 году в Колтушах Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов. Великий учёный был страстным поклонником русской народной игры и являлся бессменным капитаном городошной команды Института экспериментальной медицины. Даже будучи в преклонном возрасте, Иван Петрович неоднократно выступал на крупных соревнованиях и был, по мнению специалистов, довольно сильным игроком и президентом «Городковой академии». В наших планах – возродить интерес к этому национальному, увлекательному виду спорта и привлечь к нему внимание властей и широкой общественности. Мы хотим, чтобы во Всеволожске появился такой же замечательный, современный центр городошного спорта, как в соседнем Приозерске.

Александр СОРОКИН

Фото Ирины ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО