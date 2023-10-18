МФЦ Ленинградской области отмечает юбилей

В своём обращении к сотрудникам многофункционального центра Ленинградской области, в связи с 10-летием организации, предоставляющей государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна», губернатор 47-го региона Александр Дрозденко поблагодарил его специалистов за профессионализм и нелёгкий труд. «Ленинградская область гордится достижениями вашего коллектива. Жители ценят доброе отношение сотрудников МФЦ к заявителям, заботу и внимание к каждому человеку», – подчеркнул глава региона.

В городе Сертолово представители городского совета депутатов поздравили с 10-летием специалистов организации, структурно входящих в МФЦ Ленинградской области.

Заместитель председателя городского совета депутатов Марина Матусевич, обращаясь к сотрудникам сертоловского городского многофункционального центра подчеркнула, что стартовавший 10 лет назад эксперимент по созданию совершенно новой, невиданной до тех пор ни в России, ни в большинстве других стран новой системы взаимодействия граждан с органами власти, построенной на совершенно новых принципах с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий, начинавшихся с принципа «одного окна», успешно действует в нашей стране. Работа многофункциональных центров продемонстрировала свою эффективность и оперативность, а госуслуги в МФЦ стали привычным и обычным сервисом, который можно получить в ближайшей доступности в каждом российском городе.

Представители городской власти выразили признательность коллективу отдела МФЦ Сертолово за профессионализм, компетентность и качественное обслуживание населения.

Лучшим работникам МФЦ были вручены Почётные грамоты от главы города.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»