Единоборцы из клуба «Сатори» завоевали 28 наград соревнований на призы Всероссийской федерации кобудо 

Более 700 сильнейших спортсменов всех возрастных категорий из сборных команд 25 регионов нашей страны, входящих во Всероссийскую федерацию кобудо, вышли на татами спортивного комплекса «Nova Arena» в Санкт-Петербурге 14 октября, чтобы показать своё мастерство в поединках в специальном безопасном снаряжении кобудо, а также в ката для демонстрации техники владения холодным оружием Окинавы.

Здесь же состоялись Открытые детские соревнования по кобудо на призы Всероссийской федерации кобудо и федераций кобудо Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Всеволожский район представлял 61 спортсмен из Клуба боевых искусств «Сатори», одним из руководителей которого вот уже много лет является президент Федерации Восточных боевых единоборств кобудо Ленинградской области Вячеслав Юрочкин. 28 юных спортсменов, подготовленных тренерами: Кулаковским Андреем, Хорошковым Сергеем, Лапчук Владиславом, Леоненковым Виктором и Семеновой Ольгой, завоевали заслуженные награды. Наши призеры:

Кобудо весовая (Полноконтактные поединки):

1 место: Скороходова Ольга – д. 8 – 9 лет до 33 кг, Кременная Николь – д. 8 – 9 лет до 36 кг, Канарейкина Дарья – д. 12 – 13 лет до 36 кг;

2 место: Черномашенцева Ульяна – д. 8 – 9 лет до 30 кг, Соколова Вероника – д. 8 – 9 лет до 36 кг, Саакян Гаспар – м. 8 – 9 лет до 24 кг, Юсубов Макар – м. 8 – 9 лет до 27 кг, Скорков Семен – м. 8 – 9 лет до 36 кг, Комаров Константин – м. 8 – 9 лет св. 36 кг, Авдеев Игнат – м. 10 лет до 33 кг, Хорошков Егор – м.10 лет, до 36 кг, Ермаков Филипп – м. 10 лет, до 40 кг;

3 место: Гладчук Макар – м. 8 – 9 лет до 24 кг, Ахмеджанов Наиль – м. 8 – 9 лет до 27 кг, Семенов Глеб – м. 8 – 9 лет до 27 кг, Мещеров Артем – м. 8 – 9 лет до 30 кг, Самотаев Андрей – м. 8 – 9 лет до 30 кг, Злых Андрей – м. 8 – 9 лет до 36 кг, Барканов Даниил – м. 10 лет до 36 кг, Павлов Георгий – м. 10 лет до 40 кг, Ольховик Глеб – м. 11 лет до 36 кг, Майоров Михаил – м. 12 – 13 лет до 40 кг, Сангаджи – Горяев Санджи – м. 12 – 13 лет до 40 кг, Воробей Семен – м. 12 – 13 лет до 55 кг, Березин Максим – м. 16 – 17 лет до 60 кг.

КАТА ТАЙХО – ДЗЮЦУ (показательные программы):

1 место: Березин Максим и Павлов Вячеслав – 16 – 17 лет;

3 место: Байдин Ростислав и Сангаджи – Горяев Церен – 16 – 20 лет.

БОИ НУНЧАКУ:

1 место: Скороходова Ольга – д. 8 – 9 лет.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО