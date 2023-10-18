Во Всеволожске состоялась премьера спектакля «Киммерийское лето»

Среди обширного творческого наследия Юрия Слепухина роман «Киммерийское лето», изданный в 1978 году, занимает особое место. О чём эта книга? Почему она так популярна в настоящее время среди читателей разных возрастов?

На этот и на многие другие вопросы современников, на мой взгляд, убедительно ответили актёры Всеволожского молодёжного музыкально-драматического театра-студии «Отражения», дерзнувшие при активной поддержке администрации Всеволожского района 12 октября, в День памяти писателя, представить на суд взыскательного зрителя пьесу Юрия Григорьевича по мотивам романа. Нужному настрою на восприятие этого весьма непростого произведения перед началом спектакля способствовал подготовленный Всеволожской межпоселенческой библиотекой профессиональный обзор книжной выставки «Не подводя итогов», на которой во множестве были представлены книги писателя.

Отметим, что ещё при его жизни предпринимались попытки экранизации романа; такие режиссёры, как Сергей Ростоцкий и другие, были очарованы стилем и замыслом романа, но, увы, – не случилось…

И вот 30 лет спустя режиссёр-постановщик театра-студии «Отражения» Олег Шишов при активном содействии спутницы жизни писателя, генерального директора фонда Юрия Слепухина «Лучшие книги — библиотекам» Натальи Слепухиной» вывел на подмостки Всеволожского центра культуры и досуга самодеятельных актёров, впервые участвовавших в столь масштабной театральной постановке… И у них, на удивление, всё получилось! Им удалось передать зрителям атмосферу знойного лета, печальной осени и стылой зимы, не сыграть, а именно пережить – и влюблённость героев, и сокровенные семейные тайны. Они на равных говорили со зрителями о предательстве и прощении, о добре и зле, о становлении личности, об ответственности людей за свои поступки, о том, какая всё-таки сложная это штука – жизнь, в которой всякий неверный поступок или решение зачастую приводит к трагическим, необратимым последствиям.

Тишина в зале стояла такая, что временами казалось, что слух надорван, что всё сущее сделалось каким-то далёким и совсем не важным…

Ну и, конечно же, когда прозвучали и затихли финальные монологи героев, зрители наградили смущённых подобным успехом актёров шквалом аплодисментов!

С не меньшим успехом постпремьерный спектакль прошёл на этой же сцене и 14 октября.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО