Во Всеволожске откроется выставка художника-монументалиста

20 октября в КДЦ «Южный» откроется выставка художника Владимира Зенина «Александр Невский – жизнь за Отечество». Выставка погружает в эпоху зарождения российской государственности.

Как отмечает музейное агентство Ленинградской области, выставка погружает в эпоху зарождения российской государственности. Художник – представитель петербургской монументальной и станковой школы живописи – творчески переосмысляет события истории Древней Руси XII века и создает выразительные образы. Ключевая роль в его работах отведена деяниям великого князя.

Ранее выставка экспонировалась в ЦДК «Заневский». Яркие и выразительные полотна нашли живой отклик у аудитории, посетители с интересом изучали детали, а сюжеты вдохновляли на более подробное изучение истории отображаемого периода.