Пожарные Всеволожского района отличились на областном конкурсе

По итогам двухдневных соревнований высшие результаты показали представители Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Лужского и Сланцевского отрядов Леноблпожспаса. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди пожарных прошел в Ленинградской области.

11 и 12 октября на базе 100 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспаса диспетчеры и инструкторы противопожарной профилактики областной пожарной охраны проходили тесты, решали задачи, показывали свой профессиональный опыт в деловой игре. А начальники частей и пожарные демонстрировали физические данные в прохождении полосы препятствий с отягощениями в виде баллонов, переворачивании колеса, подъеме на 4 этаж учебной башни напорных рукавов, сворачивании рукавов восьмеркой, подъеме гирь. Все это с дыхательным аппаратом и в полной боевой экипировке.

Соревнования показали, что лучшие начальник караула (Артур Умаров, 154 пожарная часть) и командир отделения Дмитрий Зимин, 100 пожарная часть) работают во Всеволожском отряде. Среди начальников частей сильнейшим стал Филипп Антюфеев (103 пожарная часть Гатчинского отряда), а среди пожарных Владимир Степанов (131 пожарная часть Кировского отряда). Оксана Иванова (135 пожарная часть Лужского отряда) и Екатерина Васильева (145 пожарная часть Сланцевского отряда) победили в категориях «диспетчер» и «инструктор противопожарной профилактики».

Ранее в рамках межрегиональных соревнований «Трасса 01» определен лучший водитель Леноблпожспаса, им стал Антон Плаканов, его экипаж взял бронзу в финале соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях. Лучший газодымозащитник среди областных пожарных определится по итогам соревнований 20 октября в Буграх.

По материалам пресс-службы областного правительства