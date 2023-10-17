В Романовке хор ветеранов «Сударыня» отметил 10-летний юбилей

Праздничным концертом в поселке Романовка отметил свой десятилетний юбилей хор ветеранов «Сударыня». Поздравить коллектив 15 октября в ДК «Свеча» пришли друзья, бывшие участницы хора, представители общественных организаций. Как водится, звучали многочисленные поздравления – и в прозе, и в стихах.

Желтые хризантемы с добрыми словами пожеланий вручила Татьяна Холодилова, представитель «Диалога поколений», подчеркнув, что этот цвет имеет особое значение для хора: именно в таких солнечных шарфиках выступали в первые годы на сцене певицы, которых объединила русская песня. Сама Татьяна Дмитриевна когда-то тоже пела в этом хоре и поделилась самыми теплыми воспоминаниями о том чудесном времени.

Хор возник в 2013 году при общественной организации «Диалог поколений» и до 2018 года выступал под названием «Серебряный возраст». С 2020 года при поддержке и содействии депутата от микрорайона Бернгардовка города Всеволожска Оксаны Полозовой начался новый виток творческой деятельности коллектива уже под другим названием.

Все десять лет коллективом руководит Любовь Петровна Беляева, она же композитор и аккомпаниатор, но главное – душа хора, без которой он не смог бы существовать. Её хорошая одержимость песней, удивительная харизма и умение сплотить людей – залог творческого долголетия этого замечательного коллектива, у которого, к слову сказать, долгое время не было даже помещения для репетиций. К счастью, кров «Сударыне» дал районный Совет ветеранов, где теперь распеваются и учат новые песни тринадцать женщин «серебряного возраста».

Василий Тегза, председатель районного Совета ветеранов, в своем поздравлении честно признался, что песни «сударынь» вызывают у него «добрую тахикардию». И не только у него, раз на 6-м Всероссийском конкурсе «Голоса России» хор завоевал почётное третье место.

История этого коллектива – многочисленные выступления не только на местных площадках, но и в других районах Ленинградской области. Хор «Сударыня» выполняет особую миссию – знакомит жителей региона с творчеством всеволожских поэтов. В репертуаре коллектива песни на стихи Татьяны Рева, Анатолия Голева, Людмилы Костиной, Олега Мохова. Визитной карточкой хора стала написанная Л.П. Беляевой песня на стихи Татьяны Рева «Не скупись на добро», которая прозвучала в финале концерта.

Прекрасно дополнили песенную часть праздника поэтические выступления гостей. Свои стихи читали Александр Миронов, Николай Круглов, Владимир Шемшученко, Нина Богуля, Зинаида Воздвиженская.

Особенный подарок подготовила для родного коллектива Любовь Беляева, исполнив песни «Кукушка» на слова Ю. Рыбчинского, муз. Николы Петраша и «Реснички» на слова и музыку Елены Ваенги.

Много прекрасных слов в адрес коллектива сказали: директор ДШИ им. М.И. Глинки заслуженный работник культуры РФ, Людмила Беганская, депутат Всеволожского городского совета, член Российского творческого союза работников культуры Оксана Полозова, ответственный секретарь координационного Совета творческих союзов СПб, член-корреспондент Российской академии художеств Адрей Блиок.

Ольга ЛАЗАРЕВА