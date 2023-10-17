Есть на всеволожской земле памятные места, где, кажется, остановилось время. Одним из них, безусловно, является Этнографический парк деревянного зодчества северо-запада России «Усадьба Богословка», расположенный в пяти километрах от Северной столицы на живописном берегу Невы.

Каждый, попавший в этот райский уголок, оказывается в далёком-предалёком XVII веке, когда дщерь Петрова, императрица Елизавета, подарила эти земли своему духовнику протоиерею Фёдору Яковлевичу Дубянскому. В течение трёх веков благодарные потомки берегли этот щедрый дар…

Местом душевного уединения и благости это заповедное место стало уже в IXX веке, когда правнук Фёдора Яковлевича Николай Зиновьев создал ни с чем не сравнимый уникальный природный и архитектурный комплекс.

Мятущийся ХХ век прошёлся «огнём и мечом» по усадьбе, и она пришла в запустение, обретя вторую жизнь лишь в наше время, когда в 2004 году здесь был заложен храм, прообразом которого стала двадцатипятиглавая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, возведённая в начале XVIII века на севере Вологодской губернии. Ровно 15 лет назад, 14 октября 2008 года, состоялось её великое освящение. Это стало началом создания центра сохранения и популяризации русской православной и традиционной культуры на северо-западе России. В 2019 году храму Покрова Пресвятой Богородицы была оказана особая честь: вся территория Невского лесопарка, включая этнопарк «Усадьба Богословка», получили статус Патриаршего подворья.

И совсем не случайно в этом уникальном архитектурном и природном ансамбле, объединяющем в себе шедевры деревянного архитектурного русского зодчества, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совпадающий с престольным праздником храма в Невском лесопарке, состоялся Первый региональный фольклорный фестиваль «Покрова на Неве», организованный религиозной организацией «Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке» и этнографическим парком деревянного зодчества северо-запада России «Усадьба Богословка».

Праздник начался у Поклонного креста перед входом в архитектурный комплекс, где была посажена реликтовая ель символического сорта «Покровская».

После Божественной литургии, которую в сопровождении мужского хора «Александро-Невский» возглавил и.о. настоятеля храма иеромонах Даниил, под руководством опытных экскурсоводов гости осмотрели реконструированные памятники Русского Севера: колокольню 1670 года, церковь 1708 года, часовню XVIII века, крестьянский дом 1871 года и хозяйственный двор XIX века, а также прикоснулись к предметам быта.

Участников праздника поприветствовали староста Патриаршего подворья, управляющая этнопарком Ирина Левинец, которая преподнесла настоятелю предметы церковной утвари, и глава администрации Свердловского городского поселения Вадим Тулаев.

После завершения торжественной части на сцене заискрилось, закружилось, зазвучало музыкально-хоровое действо, в котором приняли участие творческие коллективы в национальных одеждах из Брянской, Новгородской, Архангельской и Волгоградской областей.

Поддержали фестиваль мужской ансамбль казачьей песни «Братина» и старейший народный самобытный фольклорный ансамбль «Домострой» из Санкт-Петербурга. Долгие годы эти коллективы знакомят современников с культурным наследием народов России.

Нам особенно приятно сообщить, что плясовые и круговые песни с большим успехом исполнил образцовый самодеятельный фольклорный ансамбль «Колечко» из Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска (подразделение «Южный», руководители: Валентина Столярчук и Сергей Чернышов).

Завершился фестиваль на следующий день в Успенском подворье Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь на Васильевском острове, где были подведены итоги праздника и выражена надежда на его продолжение в будущем году.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО