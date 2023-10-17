Во Всеволожском районе лоси в погоне за невестой переплыли озеро

В октябре у сохатых продолжает гон – самцы устраивают поединки за лосих и готовы искать невест как на суше, так и на воде. Удивительную переправу лосей через Лемболовское озеро заснял на видео биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Во время гона, который продлится до конца октября, животные возбуждены и агрессивны, в таком состоянии они могут даже напасть на человека. Сохатые нередко устраивают ожесточенные поединки за внимание самок, а также могут долго преследовать лосиху.

Так, спасаясь от назойливых ухажеров, лосиха решила переплыть озеро Лемболовское. Женихи, недолго думая, устроили заплыв вслед за самкой. Как в таких случаях шутят рыбаки, скоро и на воде надо будет устанавливать знак «осторожно, лоси».