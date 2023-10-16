В Сертолово почтили память героев КаУРа

Каждый год, в октябре, в сертоловском микрорайоне Чёрная Речка проводятся митинги, посвящённые героям, оборонявшим Ленинград в составе Карельского укрепрайона. Их подвиг навеки останется в памяти нашего народа.

Вокруг Сертолово в годы войны была расположена линия обороны Красной Армии, так называемый Карельский укреплённый район, или «Линия Сталина». До нынешнего времени сохранились от Сестрорецка до самой Ладоги 196 бункеров. Один из самых укреплённых районов СССР был создан как рубеж обороны Ленинграда с севера. Его строительство началось в 1928 году, и КаУР защитил город на Неве от вторжения финских войск, когда они вплотную подошли к Ленинграду. КаУр полностью выполнил свою задачу в период блокады 1941 – 1944 годов. Это фактически единственная советская линия обороны восточного фронта с начала Великой Отечественной войны, которую так и не смогли взять гитлеровские фашисты и финские союзники нацистов. В этом году знаменитому КаУРу исполнилось 95 лет, и 12 октября сертоловчане почтили память его героев и защитников Ленинграда.

У памятного камня-валуна, несмотря на дождь и сильный ветер, собрались ветераны общественной организации «КаУР» и члены подросткового военно-патриотического клуба «Выстрел».

Перед собравшимися выступили депутат сертоловского городского совета, почётный житель города Владимир Веселов, председатель общественной организации «КаУР» Сергей Пивень и его заместитель Григорий Ревякин.

Сейчас эти некогда грозные и мощные укрепления, бункеры и капониры доживают свой век в лесах Ленинградской области, но они по-прежнему доступны для посещения и изучения всем желающим.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»