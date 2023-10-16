В Кузьмоловском продолжается переселение из аварийного жилья

В Кузьмоловском городском поселении продолжается расселение жильцов аварийного многоквартирного дома по ул. Железнодорожной, 30. За последний месяц ключи от своих новых квартир из рук главы поселения Юрия Спицына получили ещё три семьи.

«Конечно, эмоции очень положительные, приятные и радостные. И очень приятно, что я смогла сама сделать выбор нового жилья. Выбрать из того, что мне понравилось, а не переехать исключительно в выбранное кем-то и уже предоставленное жилье. Выбор сделали быстро и довольно быстро оформили все документы, за что отдельное спасибо», – прокомментировала владелица нового жилья Оксана. Говорит, больше всего ждёт новую квартиру её подрастающая дочь. Жить семья будет в Мурино.

«Мы рады, что программа реализована», – лаконично поделилась эмоциями владелица нового жилья Наталья. Жить семья будет в Кузьмоловском, в доме по ул. Строителей.

Дружное большое семейство переезжает в квартиру по ул. Победы, 11 в Кузьмолово. Мама Юлия говорит, что выбрала квартиру сама и в этом большой плюс.

Ключи от нового места жительства Юлии вручали глава МО Кузьмоловское городское поселение Юрий Спицын и депутат по округу № 11 Георгий Фокин.

«Дом хороший, соседи у вас тоже хорошие – тихие и спокойные. Вот, в следующем году сделаем ещё в вашем дворе парковку. Депутат по вашему округу Георгий Фокин всегда поможет по всем вопросам, обращайтесь», – ввёл в курс дела переезжающих Юрий Спицын.

Юлия новости о будущей парковке обрадовалась: «Парковка – это хорошо! А то у нас в семье три машины».

Всем семьям Юрий Спицын желал самого главного: уюта и достатка в новом доме и исключительно положительных эмоций.

Жилье приобретается в рамках исполнения двухгодичной муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» национального проекта «Жильё и городская среда». В прошлом году в новое жилье из аварийного переехали пять семей. В этом году переезжает ещё шесть семей.

Пресс-служба Кузьмоловского поселения