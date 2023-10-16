Всеволожский школьник победил в Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Подведены итоги III Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финальные мероприятия объединили 550 школьников и студентов из 19 стран на федеральной территории «Сириус».

Как сообщает пресс-служба комитета общего и профессионального образования ЛО, среди финалистов олимпиады был Михаил Пронин из школы №3 г. Всеволожска. Школьник набрал наибольшее количество баллов и занял 1 место, а за лучший результат по математике был дополнительно награждён ценным подарком.

На олимпиаде ребятам удалось продемонстрировать свои знания в области математики, права, экономики и обществознания.

Также программа финальной недели включала в себя интерактивные мастерские, конкурсы по решению экономических задач, посещение турниров по фиджитал-футболу и хоккею, поездку в горы и другие события. А самым запоминающимся из них была встреча финалистов с Президентом России Владимиром Путиным.

По материалам пресс-службы комитета общего и профессионального образования ЛО