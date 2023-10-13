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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Юные кинематографисты из Сертолово представили свой проект на всероссийском фестивале

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Свежий взгляд молодёжи на экологические проблемы увидели 500 зрителей на премьерном показе X Фестиваля «День детского экологического кино», который состоялся в Волосово.

Ребята из медиацентра «Три кита» сертоловской гимназии представили работу «Правильный мёд Алтая». Короткометражка была высоко оценена жюри и вошла в шорт-лист фестиваля.

В день фестиваля для всех участников организовали мастер-класс по созданию мультфильма, который провела Наталья Соколова, художник-мультипликатор студии «Пилот», «Пластилин» и «Союзмульфильм». Вместе с ребятами в течение дня она работали над собственным мультфильмом, выход которого планируется на декабрь 2023 года.

С работами участников можно ознакомиться в официальной группе фестиваля. Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.

 

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