Юные кинематографисты из Сертолово представили свой проект на всероссийском фестивале

Свежий взгляд молодёжи на экологические проблемы увидели 500 зрителей на премьерном показе X Фестиваля «День детского экологического кино», который состоялся в Волосово.

Ребята из медиацентра «Три кита» сертоловской гимназии представили работу «Правильный мёд Алтая». Короткометражка была высоко оценена жюри и вошла в шорт-лист фестиваля.

В день фестиваля для всех участников организовали мастер-класс по созданию мультфильма, который провела Наталья Соколова, художник-мультипликатор студии «Пилот», «Пластилин» и «Союзмульфильм». Вместе с ребятами в течение дня она работали над собственным мультфильмом, выход которого планируется на декабрь 2023 года.

С работами участников можно ознакомиться в официальной группе фестиваля. Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.