Ученики Агалатовского центра образования встретились с бывшим наблюдателем в ООН

Выбор будущей профессии для учащихся старших классов является очень важным событием, по сути, от принятия решения, которое нужно впервые принимать только самостоятельно, от правильности предпочтения зависит дальнейшая судьба человека, его взрослая жизнь. Часто на этот выбор влияют внешние обстоятельства, и здесь очень важны мудрые советы старших товарищей.

В конце сентября на встречу с учениками 10-х классов Агалатовского центра образования пришёл интересный гость. В какой области искать своё профессиональное призвание, какие перспективы открывает знание иностранных языков, как не бояться ставить перед собой самые смелые цели и успешно реализовывать сложные проекты, – об этом и о многом другом рассказал ребятам Роман Юрьевич Костицын.

Роман Юрьевич сейчас живёт в Агалатово. Во время беседы с будущими выпускниками он рассказал о своей жизни. Окончив Военный институт иностранных языков, Роман Юрьевич работал военным переводчиком в разных странах мира. Один из ярчайших периодов его профессиональной деятельности – работа наблюдателем в ООН.

Он посвятил пять лет своей жизни работе в Африке и даже поднимался на Килиманджаро – самую высокую гору континента! Ребята с интересом слушали истории об африканском периоде, смотрели фотографии, сделанные самим героем на этом необыкновенном материке. Ещё Роман Юрьевич провёл около шести лет в Азии. Там он занимался разработкой проектов для Восточного Тимора и курировал международные проекты в Таджикистане.

Сейчас Роман Юрьевич уже на пенсии. А чем же такой интересный человек может заниматься после столь блистательной карьеры? Конечно, писать книги о своей работе, путешествиях и такой интересной и насыщенной жизни!

В конце общения Роман Юрьевич подарил каждому десятикласснику, пришедшему на встречу, свою поэму «Мозамбик».

Мероприятие стало для агалатовских старшеклассников важным вдохновляющим опытом, и некоторые из участников встречи даже решили профессию переводчика сделать своим выбором.

Владимир ДАНИЛОВ, ученик 10 б класса Агалатовского центра образования

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