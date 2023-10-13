Колтушские шахматисты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Со 2 по 10 октября в загородном санаторном комплексе «Циолковский» (Самарская область) проходили XXI Всероссийские соревнования по шахматам среди школьников, проживающих в сельской местности. Побороться за награды сюда приехали 234 шахматиста (163 мальчика и 71 девочка) из 26 регионов России. Ленинградскую область на этом турнире представляли воспитанники тренера Инессы Битковой из шахматного клуба «Белый ферзь» (Колтуши).

– Это традиционный ежегодный престижный турнир высокого уровня. И для наших ребят большая честь и гордость в четвертый раз оказаться здесь в числе сильнейших шахматистов России. Учитывая уровень игроков, приехавших сюда, я думаю, что выступили мы достойно, – поделилась Инесса Борисовна.

В категории мальчики до 13 лет Ленобласть представлял Михаил Варавин, в категории до 11 лет играл Григорий Агапитов, в группе мальчики до 9 лет за честь области сражался Иван Кондратович. Возрастную группу девочек до 9 лет представляли Александра Воркова и Аделина Гареева. И хотя призовые места соревнований завоевали только наши девочки: Александра стала серебряным призером, а Аделина удостоилась бронзы, ребята получили бесценный соревновательный опыт и заслуженное уважение соперников. Проявив железную волю, выдержу и смекалку, все трое наших мальчиков вошли в десятку лучших шахматистов страны в своих возрастных категориях.

Руководство шахматного клуба «Белый ферзь» выражает глубокую благодарность начальнику отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерине Викторовне Ларионовой и другим сотрудникам отдела за помощь в подготовке и организации поездки на всероссийские соревнования.

Александр СОРОКИН

Фото Инессы БИТКОВОЙ