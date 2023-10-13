В Мурино открыли новое общественное пространство

Пасмурные будни начавшегося октября внезапно осветились радостным событием – на прошлой неделе в Мурино торжественно открыли общественное пространство – вторую часть улицы Графской.

Новая прогулочная зона пришлась по душе жителям и гостям города. Здесь предусмотрено несколько функциональных зон, каждая со своей смысловой доминантой. Вот зона отдыха – здесь установлены шезлонги и царит атмосфера безмятежного покоя. Вот отдельная площадка для настольного тенниса – стол,¸ специальное покрытие, спортивная атрибутика. Вот игровая площадка с искусственными холмами для малышни. Но, пожалуй, самым популярным объектом нового общественного пространства пока остаются городские качели – возможно, благодаря их оригинальному дизайну и яркой неоновой разноцветной подсветке.

Напомним, что первую часть Графской улицы открыли два года назад. Жители поселения активно голосовали за понравившийся проект благоустройства, и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» этот проект был реализован. На всей улице предусмотрена единая концепция с большим количеством зелёных насаждений. Уже высажено 86 деревьев и 184 кустарника, а на протяжении всей пешеходной зоны расставлены 10 скамеек и 12 урн. Можно с гордостью сказать, что сегодня все работы по благоустройству выполнены.

По материалам администрации МО «Муринское городское поселение»