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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Спортсмены-конники Всеволожского района покоряют новые вершины

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Не успели наши спортсмены-конники подвести итоги летнего спортивного сезона, как им пришлось окунуться в осенний стартовый «марафон». Последние несколько недель для всеволожских всадников ознаменовались целым рядом турниров по различным дисциплинам. Да и ближайшие даты календарного плана обещают быть напряженными и интересными для любителей конного спорта.

Знаковым событием для российских конкуристов стали Всероссийские соревнования, проходившие с 28 сентября по 1 октября в Таганроге на полях конно-спортивного клуба «Golden Horse». Были там и наши спортсмены. Команда во главе с жителем деревни Хирвости, членом сборной РФ по конкуру, мастером спорта международного класса Александром Белеховым отправилась в дальний путь, чтобы побороться за награды и «призовые». Более 200 сильнейших конников России со своими четвероногими питомцами выходили на маршруты с высотой препятствий от 90 до 145 см. Три дня соревнований принесли спортсменам КСК «Вента Арена» несколько золотых и серебряных медалей. Кроме Александра Белехова достойные результаты показали Екатерина Елисеева, Олеся Люльченко и другие.

А в это же самое время в деревне Энколово на манеже КСК «Дерби» проходили чемпионат и первенство СЗФО и первенство ГБУ ДО «Центра Ладога» по вольтижировке. В них приняли участие около 100 сильнейших спортсменов Северо-Западного региона. И уже в следующие выходные (7–8 октября) гостеприимный «Дерби» принимал спортивные пары из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Здесь проходили чемпионат и первенство Всеволожского района по конкуру. В нём участвовали конники в возрасте от 10 лет (категория «дети»), юниоры и взрослые. Самыми зрелищными оказались выступления взрослых спортсменов, где высота препятствий доходила до 140 см. Лидерами соревнований оказались конкуристы КСК «Дерби» и «Приор».

А тем временем (с 3 по 10 октября) в Республике Беларусь на базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в поселке Ратомка прошли Международные соревнования «Этап Кубка Евразии по выездке». Здесь блеснули воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью, база которой находится в деревне Токкари. Подопечные старшего тренера школы, мастера спорта России Юлии Принцевой – Арина Махилева, Варвара Воронина, Маргарита Анашкина, Колесникова Полина, Виктория Васильева и Виктория Куцобина – добыли немало золота и серебра как в командных выступлениях, так и личном зачёте.

7 октября на манеже Конно-спортивного клуба «Winner» прошёл финал Кубка Северо-Запада по вестерн-дисциплинам. Этот турнир завершил стартовый сезон в данном виде спорта. А обладателем заветного Кубка по итогам года стала Екатерина Чех вместе с лошадью Хэлли-М. И уже в эти выходные любителей конного спорта здесь ждёт очередной конно-спортивный праздник. 14 октября на турнире по выездке спортсмены порадуют ценителей высшей школы верховой езды. А 15 октября своё мастерство на боевом поле покажут приверженцы конкура.

В эти же выходные (с 13 по 15 октября) в Янино на базе КСК «Исток» пройдут Всероссийские соревнования по конным пробегам на длинные дистанции. В них будут участвовать спортсмены от 12 до 21 года.

Александр СОРОКИН

 

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