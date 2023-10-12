Сделай прививку и живи спокойно

В Ленинградской области на конец сентября 2023 года вакцинацию против гриппа уже сделало более 250 тысяч человек. Это всего 12,8% населения региона. По данным областного комитета по здравоохранению, до конца года запланировано привить свыше одного миллиона человек. Тогда область достигнет показателя в 60%.

Необходимость прививаться от гриппа каждый год объясняется тем, что вирусы гриппа постоянно мутируют. Эпидемиологи разных стран мира постоянно наблюдают за их циркуляцией. Все полученные данные обобщаются. Затем на их основании в конце очередного эпидемического сезона ВОЗ делает прогноз на следующий сезон и дает рекомендации по обновлению состава вакцин. Вакцинация – это единственный способ защитить себя от инфекции и тяжелых осложнений, которые может вызвать болезнь. Известно, что пик заболеваний ОРВИ и гриппа приходится на осень и весну

Как происходит вакцинация во Всеволожске, я решил опробовать на своем опыте в клинической межрайонной больнице. Так сказать, пополнить статистический процент. Честно признаюсь, что большого ажиотажа в центре вакцинации не наблюдалось. Очередь состояла из нескольких человек. Заполнив бланк на добровольное согласие на прививку, через несколько минут, после беседы с терапевтом, оказался в процедурном кабинете. Как признались мне медики, пик вакцинации у них был в сентябре. Сейчас желающие идут волнами. В день врачи принимают около ста человек. Рабочее время медиков с восьми утра до 20 вечера.

Моим собеседником стала старшая медицинская сестра Всеволожской межрайонной больницы Эльмира Казарян.

– Какие виды вакцинации вы сейчас предоставляете?

– На данный момент мы проводим все виды вакцинации от всех видов инфекций, предусмотренных национальным календарем. Против дифтерии и столбняка, пневмококковой инфекции, кори и гепатита В и, само собой, гриппа и коронавируса.

– Кто входит в группу риска по гриппу?

– Несомненно, пожилые люди. Почему? У них с возрастом ослаблен иммунитет. Риск заболеть достаточно высок. Поэтому для них так важна вакцинация. Сейчас ещё мы предлагаем им прививку от пневмококковой инфекции. Она почти в 85% случаев является причиной развития тяжёлой бактериальной пневмонии.

– Эльмира Жоржиковна, расскажите немного о самой вакцине.

– Российская вакцина состоит из вакцины штаммов двух гриппов А и В. Те прививки, которые мы получаем, дают защиту от сезонного гриппа. Оптимальным временем их проведения является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки успел сформироваться до начала эпидемиологического подъема заболеваемости.

– Кому противопоказаны прививки?

– Нельзя проходить вакцинацию в разгар инфекционного заболевания или обострения хронической болезни. Она также запрещена для больных злокачественным заболеваниями крови и пациентов с диагностированными новообразованиями.

– Даёт ли прививка стопроцентную гарантию?

– Нет конечно. Даже если заболел, то недуг проходит в более лёгкой форме. Кроме того, риск развития осложнений при этом становится минимальным. Что касается пневмококковой инфекции, она вызывает болезни бронхолегочной системы. Вакцина защищает от этих болезней. Вводится однократно.

– Тогда расскажите о побочных явлениях после приема вакцины?

– У привитых людей они проходит по-разному. Кто-то вообще её не замечает. У других припухлость в области укола. В числе побочных эффектов могут наблюдаться симптомы, схожие с началом ОРВИ. Слабость, небольшое повышение температуры, головная боль. Всё проходят в течение суток. Это обычное явление.

– Что бы вы посоветовали жителям Всеволожска, которые еще не прошли вакцинацию?

– Не бояться делать прививку. Мы должны чувствовать ответственность не только за себя, но и окружающих нас людей. Если бы все были привитые, то не было такого количества больных.

– Как известно, молодёжь очень скептически относится к процедуре прививок?

– Соглашусь с вами, сейчас они много времени проводят в социальных сетях. Там можно найти много негатива. Свой вклад в это дело вносят антиваксеры, продвигающие свою точку зрения. Такое отношение, несомненно, влияет на состояние иммунитета в определённых слоях населения. Конечно, большую активность в вакцинации проявляют люди старшего и среднего возраста. Это более ответственная часть населения, воспитанная во времена СССР.

– Что можете сказать людям, которые боятся уколов?

– Бояться вообще не надо. Наши медики делают их маленькими шприцами и тоненькими иголками. Наверное, комар больнее кусает. Так что переживать и беспокоиться по этому поводу не стоит.

– Эльмира Жоржиковна, какие меры необходимо соблюдать до и после посещения врача?

– Они достаточно просты и легко выполнимы. Наши рекомендации: не пить алкоголь, после прививки трое суток не ходить в баню и не мочить руку. Если возникает небольшая аллергическая реакция, принять антигистаминный аппарат.

– Последний вопрос: как относятся к вакцинации ваши близкие родственники?

– Мои дети уже взрослые. Сыну 32 года, в этом году он недавно сделал прививку от гриппа и пневмококка. Внуки тоже получили вакцину. У нас в семье заведено прививаться с детства по примеру родителей. Поэтому вопрос о вакцинации у нас никогда не стоял.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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