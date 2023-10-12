В Буграх построят новую школу

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство школы на 1383 места в поселке Бугры. По соглашению с правительством Ленинградской области образовательное учреждение построит инвестор.

«Сегодня наши партнеры одновременно строят 16 образовательных учреждений, и мы видим, что в условиях конкуренции каждый застройщик старается сделать проект школы или садика качественнее, чем у других. Планируется, что новая школа в Буграх станет одной из самых современных в Ленинградской области», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Согласно разрешению на строительство ввод в эксплуатацию школы планируется весной 2025 года. Для учеников станут доступны специализированные лаборатории физики, химии, биологии, специально оборудованные кабинеты для шитья, резьбы по дереву, металлу и несколько спортивных залов. В большом актовом зале можно будет устраивать конференции, концерты и смотреть кино. В столовой с собственным пищеблоком смогут одновременно обедать свыше 950 школьников.

Строительство нового образовательного учреждения вблизи улицы Тихая будет осуществляться по государственной программе «Социальные объекты в обмен на налоги».

Пресс-служба областного правительства