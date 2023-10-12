Во Всеволожском роддоме начал работать кабинет управления ЗАГС

Кабинет Всеволожского управления ЗАГС начал работу во Всеволожском роддоме на Колтушском шоссе. Теперь зарегистрировать ребёнка и получить свидетельство о рождении можно сразу на месте в медучреждении.

«Открытие нашего нового подразделения позволит экономить время родителей, – уверена руководитель Управления ЗАГС администрации Всеволожского района Юлия Шемякина. – После рождения ребёнка на мам и пап порой наваливается столько забот, что выделить время для посещения нашего ведомства бывает довольно сложно. Теперь же эта процедура стала намного проще – все необходимые документы можно оформить ещё до выписки. Здесь же новорожденным вручают памятную медаль «Родившемуся на земле Ленинградской» и полезный подарок».

К слову, за 9 месяцев 2023 года во Всеволожском управлении ЗАГС зарегистрировано 2 766 рождений. Самыми популярными именами для девочек стали София, Екатерина и Анастасия. У мальчиков уверенно лидирует Артем, следом за ним – Иван и Никита.

Ну и для полноты картины сообщим, что с начала года в районе зарегистрировано 3 076 смертей, 876 браков и 990 разводов. За установлением отцовства обратились 323 человека, за переменой фамилии – 122 человека, а 35 жителей Всеволожского района оформили усыновление.

Светлана ЗАВАДСКАЯ