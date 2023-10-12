Во Всеволожске прошел концерт «Мы благодарны вам за прожитые годы

В концертном зале Центрального дома культуры Всеволожска 6 октября состоялся замечательный концерт «Мы благодарны вам за прожитые годы», организованный Всеволожской межпоселенческой библиотекой.

Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилого человека и Дню учителя и послужило своеобразным напоминанием молодому поколению о том, что возраст нуждается в поддержке, любви, заботе. Молодость со временем сменяется зрелостью, но с годами к людям приходит неоценимый жизненный опыт.

Жители города получили огромное удовольствие от выступлений творческих коллективов и индивидуальных исполнителей. Те, кому не посчастливилось присутствовать в зале, смогли посмотреть прямую трансляцию концерта. Его запись даже сейчас можно найти на ютуб-канале #VseVLibrary библиотеки Всеволожского района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО