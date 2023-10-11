Агалатовская студия ТВ «ШКВАЛ» стала обладателем Гран-при патриотического фестиваля СМИ «Щит России»

6 октября в Перми в концертном зале отеля «Урал» состоялась торжественная церемония оглашения результатов и награждения победителей XXVI Всероссийского патриотического фестиваля СМИ «Щит России».

В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, представители администрации города Перми, руководители силовых ведомств, ветеранских и молодёжных организаций региона.

Фестиваль возглавил заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

Члены жюри под председательством специального корреспондента ВГТРК Александра Сладкова рассмотрели более 620 работ в разделах Телевидение, Радио, Печатные СМИ и Интернет, поступивших на творческий конкурс Фестиваля по пяти номинациям.

Обладателями Гран-при в разделе «Интернет» стала агалатовская студия кино и ТВ «ШКВАЛ» под руководством Марины Олеговны Самарцевой за фильм «Бетонные стражи Санкт-Петербурга» об уникальной системе крепостей – фортах Кронштадта.

Победителями в номинации интернет-СМИ «За освещение темы патриотизма в проектах, созданных при участии авторов не старше 27 лет» стал медиацентр «Три кита», работающий при Сертоловской гимназии.

Автор Елена КАРАЕВА

Фото ВГТРК