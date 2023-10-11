Главные дорожные стройки Всеволожского района идут по плану

В воскресенье, 15 октября, свой профессиональный праздник отмечают те, благодаря кому мы имеем возможность, садясь за руль своей «ласточки», каждый день отправляться на работу, дачу или по другим делам. И это работники дорожного хозяйства. Надо сказать, что состоянию качеству и развитию дорожной сети в Ленинградской области всегда уделялось повышенное внимание.

В нынешнем году «Ленавтодор» провёл и проводит огромный объём работ по ремонту дорожных покрытий, строительству новых дорог. Если остановиться на том, что делалось и делается в этом направлении во Всеволожском районе, то это, прежде всего, ремонт Колтушского шоссе, которое намечается расширить до четырёх полос. Власти Ленинградской области рассчитывают до конца лета 2024 года завершить реконструкцию одной из основных транспортных артерий, соединяющих города и посёлки Всеволожского района с Санкт-Петербургом. Для проведения реконструкции дороги от КАДа до Колтушей правительство 47-го региона планирует выкупить частные земли в госсобственность.

Другая масштабная дорожная стройка, стартовавшая в 2022 году, – обход Мурино в створе Пискаревского проспекта (дорога Петербург – Матокса). Эту трассу должны строить совместно Петербург и Ленинградская область. Работы над областной частью дороги от реки Охты стартовали: с начала года рабочие вырубают лес под будущую трассу. Это будет четырехполосная дорога. Общая протяженность областного отрезка трассы составляет 6,3 километра, включая новый мост через Охту. Работы предстоит завершить в 2026 году. С городской частью – от Пискаревского проспекта до Охты – ситуация сложнее. Пока, как сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, проектно-изыскательские работы ведутся. Завершить их по контракту необходимо в декабре 2023-го.

Развязка с Мурманским шоссе в Кудрово – долгожданная стройка, которая началась в начале нынешнего года. Она появится в районе действующего съезда к торговому комплексу «МЕГА Дыбенко». Проектом предусмотрено строительство нескольких улиц, проездов и съездов. Общая протяженность участка составит 2,6 километра. Строить развязку и заезды на нее будут в два этапа с 2023 по 2027 годы. Будут сделаны подъезды к будущему транспортно-пересадочному узлу с будущей станцией метро «Кудрово» и обустроены территории вокруг.

Судя по тому с каким темпом и качеством ведутся работы на перечисленных объектах, можно с уверенностью утверждать, что всё задуманное и спроектированное будет сдано в эксплуатацию точно и в срок.

Ян КАТИН