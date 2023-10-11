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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский народный драматический театр открыл юбилейный сезон

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В субботу, 7 октября, Всеволожский народный драматический театр открыл свой 50-й, юбилейный сезон. Артисты сыграли спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя в постановке замечательного режиссёра заслуженного работника культуры РФ Ирины Анатольевны Троицкой.

«Женитьба» является одной из самых комедийных пьес Н.В. Гоголя, которая способна развеселить даже искушённого зрителя, а в исполнении актёров нашего народного театра – особенно. Спектакль подарил много ярких эмоций как постоянным зрителям, так и тем, кто увидел его впервые.

Артисты играли, как всегда, с полной самоотдачей. И зрители отблагодарили их долгими аплодисментами и, конечно, цветами.

После спектакля зрители смогли сфотографироваться с полюбившимися героями.

Впереди у театра новые постановки, выступления, подготовка к юбилею…

Пожелаем нашему любимому театру премьер и аншлагов, аплодисментов и любви зрителей!

Елена ЕВДОКИМОВА

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