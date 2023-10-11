Во Всеволожске состоялось заседание Координационного совета

В актовом зале Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска 10 октября состоялось заседание Координационного совета по делам ветеранов, инвалидов и пожилых людей.

В предшествующий заседанию период в адрес председателя межведомственной комиссии, заместителя главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светланы Хотько и председателя комитета по опеке и попечительству Ирины Гончаровой поступило множество обращений от общественных организаций, касающихся исполнения социальных гарантий для льготных категорий граждан района.

С обстоятельным докладом на обозначенные темы выступила директор филиала Центра социальной защиты населения во Всеволожском районе Анна Белова. Вниманию собравшихся была предложена презентация мер поддержки населения.

Согласно озвученным статистическим данным на 2023 год во Всеволожском районе проживают около 21 тысячи инвалидов I, II и III группы, более 15 000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, более 8 000 детей войны и более 4 000 ветеранов труда Ленинградской области.

В процессе работы на вопросы руководителей ветеранских объединений района квалифицированно отвечали заместитель начальника управления установления пенсий отделения Фонда пенсионного и социального страхования по СПб и ЛО Виктория Бабичева и заместитель начальника отдела организации социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования по СПб И ЛО Марина Постникова.

Здесь же были заслушаны доклады руководителей Всеволожского, Токсовского и Сертоловского медицинских учреждений о мерах социально-общественной реабилитации участников Специальной военной операции и членов их семей.

Не обошли вниманием и вопросы, касающиеся положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве района. Представители администрации района определили ряд мер для решения конкретных обращений граждан. «В процессе работы Координационного совета были получены максимально чёткие и ясные ответы на интересующие наших ветеранов вопросы. Состоялся открытый и насыщенный диалог, в процессе которого были заявлены темы будущих заседаний. Я благодарю участников заседания за активное участие в работе», – подытожила итоги Светлана Хотько.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО