Бывшая воспитанница Кузьмоловского дома культуры стала обладательницей титула «Мисс Россия – 2023»

«Как причудливо тасуется колода!» – воскликнул однажды известный литературный персонаж, рассуждая о королевской крови. А с королевами, пусть и красоты, всегда так – их прошлую и настоящую жизнь пристально изучают и порой находят там факты, заслуживающие отдельного внимания. Вот, например, оказалось, что обладательница титула «Мисс Россия – 2023» когда-то жила в нашем, Всеволожском районе и даже была довольно известна в творческих кругах.

После подведения итогов Национального конкурса «Мисс Россия» наконец объявлена победительница – корону и приз в размере миллиона рублей забрала 22-летняя Маргарита Голубева, которая представляла Санкт-Петербург. Но мало кто знает, что самая красивая девушка страны начинала свой путь в мир прекрасного с вокального кружка в Доме культуры посёлка Кузьмоловский. К слову, одними из тех, кого первыми поблагодарила Маргарита в день своего триумфа, стали педагоги студии «Дети солнца», где она успешно постигала азы песенного искусства в свои школьные годы.

Старшая дочь в многодетной семье – всего у Голубевых четверо детей – Маргарита в детстве вовсе не считала себя красивой, и теперь вспоминает, что в школе её даже дразнили из-за внешности. Девушку более всего увлекало творчество – она представляла родной поселок Кузьмоловский на различных вокальных конкурсах и фестивалях. Лишь попав в модельное агентство, девушка начала понимать, что многие черты, которые она считала своими недостатками, на самом деле были её достоинствами. Покорять Москву жительница Ленобласти поехала, когда ей исполнилось восемнадцать.

В 2021-м Маргарита участвовала в юбилейном, десятом, сезоне шоу «Голос», но пройти дальше первого этапа не смогла. Именно после этого она поступила в МГИК, на кафедру эстрадно-джазового пения, где её наставницей стала Лариса Долина. Девушка надеется когда-нибудь открыть собственную школу по обучению вокалу, где могли бы заниматься дети из самых разных семей. Согласно опубликованной на сайте конкурса официальной биографии Маргариты Голубевой, кроме Московского института культуры, она учится также в Российской таможенной академии.

Маргарита Голубева сумела обойти 85 тысяч соперниц, которые подали заявки на участие в конкурсе в этом году, и стала первой красавицей страны. В финале девушка покорила зрителей и жюри неожиданным исполнением песни «Любовь настала» а капелла и речью о смысле жизни, в которой сказала, что главное для неё – оставить после себя достойное наследие и знать, что она принесла людям пользу.

Кроме титула, короны и призовых, Маргарита Голубева получила возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты: – «Мисс Вселенная», который состоится 18 ноября в Сальвадоре, и «Мисс мира», начинающийся в Индии в декабре.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото конкурса «Мисс Россия»