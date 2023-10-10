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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Новый русский» из Западной Африки

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Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. В течение нескольких веков для многих иностранцев она становится второй Родиной. Ещё до времен Петра Великого русская земля манила чужеземцев и сейчас является привлекательной не только для мигрантов из ближнего зарубежья. Доссу Аффодот Жеоффрой Полинис приехал в Российскую Федерацию в 2004 году. Окончил здесь медицинский вуз, женился и принял православную религию. Сегодня он по праву считает себя русским человеком. 

Доссу Полинис работает врачом в одном из медучреждений нашего города. Журналист «Всеволожских вестей» попросил его рассказать читателям газеты о себе и своей жизни на ленинградской земле.

– Доссу, расскажите, пожалуйста, где вы родились и как жили до переезда в Россию?

– Я родился 19 марта 1982 года в Республике Бенин. Эта страна находится на западном побережье Африканского континента. Я жил в самом крупном городе государства – Котону, здесь располагается правительство. Хотя официально столицей считается город Порто-Ново. Мой отец военнослужащий, полковник пограничных войск, а мама учитель начальных классов. Кроме меня в семье ещё два брата и сестра. Я из них самый старший. Мы относимся в африканской народности «фон». Так же называется и наш родной язык, который активно используется почти во всех сферах жизни. Кроме того, население Бенина говорит на французском. Большая часть жителей католики, но много и мусульман. А так наша исконная религия – вуду, связанная с поклонением силам природы. Как и большинство детей, ходил в школу, потом в колледж, окончив который и попал в Россию для продолжения обучения.

– Расскажите вкратце о системе школьного образования в вашей стране.

– В школе у нас учатся шесть лет. А после её окончания большинство продолжает учебу в колледже. Там обучение длится еще семь лет. Те, кто оканчивают шестилетку, в Бенине считаются необразованными, поэтому многие стремятся получить хорошее образование, а затем престижную, хорошо оплачиваемую профессию. Предметы примерно те же, что и в российских школах: математика, физика, химия, биология и т.д.,  ну и языки ещё. Я учил французский и английский.

– И как вам давались общеобразовательные предметы? Какие из них были любимыми?

– Я с самого детства мечтал стать врачом. В Бенине это очень престижная специальность, а обучение в университете довольно дорогое. Мне повезло, что мама учитель начальной школы. Так или иначе, я с раннего детства был включён в процессы, связанные с получением знаний, а привычку старательно и прилежно учиться приобрел с первого класса. Сначала мама мне помогала осваивать науки, чуть позже я помогал ей  готовиться к своим урокам. Любимыми предметами в старших классах и колледже были биология и биохимия. А в целом меня считали одним из лучших и перспективных учеников школы. Поэтому после окончания учёбы мне выпала честь поехать учиться в другую страну, где за моё обучение платило государство.

– Когда же вы переехали в Россию? Помните, как это было?

В Россию я попал в конце лета в 2004 году. И первый город, в котором я оказался, был Ростов-на-Дону. Мы прилетели сюда с одной девушкой, она тоже из Бенина и так же шла по государственной квоте в медицинский вуз. Около полугода изучали здесь только русский язык. А в начале 2005 стали посещать лекции по медицине и остальным профильным предметам. Проучившись на подготовительном отделении полтора года, девушка, с которой мы приехали в Россию, попала на учёбу в Москву, а я в Санкт-Петербург.

– И какую медицинскую специальность вы для себя выбрали?

– Первоначально я хотел стать педиатром, специалистом по детским болезням, поэтому пошёл учиться в Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую академию, сейчас это университет. Окончив её в 2011 году, поступил в ординатуру. Потом получил специальность невролога, затем освоил мануальную терапию и рефлексотерапию. Врачом начал работать с 2013 года. В сеть клиник «Медиус» пришёл в 2014-м и по сей день тружусь здесь неврологом.

– Как вышло, что вы решили остаться в России?

– Первоначально планы были получить образование и вернуться на родину, чтобы лечить своих соотечественников. У нас красивая страна, расположенная на берегу Атлантического океана. Но с годами я привык здесь, полюбил Россию и русских людей. Мне нравится здешний простор, который даёт ощущение свободы. И даже санкт-петербургский климат пришёлся по душе. Я уже успел побывать в нескольких городах РФ и хочу ещё много мест посмотреть. В ближайших планах Камчатка и Алтай. Но решающим моментом всё же стало то, что здесь я встретил девушку, мы поженились и сейчас у нас двое детей. Она русская и православная. В 2019 году я тоже решил принять православную веру, а до этого был католиком. Мне нравится русская культура, традиции, фольклор и даже баня.

– Скучаете ли вы по Африке? Поддерживаете связь с родными?

– Знаете, у меня настолько насыщенный рабочий график, что скучать не приходится. К тому же хороший врач должен постоянно учиться и расти в профессии. Поэтому свободного времени очень мало. А то, что остаётся, я стараюсь посвящать семье. С родными, конечно, общаюсь. Слава богу, современные средства коммуникации позволяют это делать, но вот на родине бываю крайне редко. Так что сердце моё теперь в России и судьба моя быть русским, чему я очень рад.

Александр СОРОКИН
Фото из архива Доссу Полиниса

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