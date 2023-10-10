Кудровские легкоатлеты выходят на субботние пробежки

Месяц назад в Кудрово прошёл первый забег, организованный активом нового сообщества здорового образа жизни «5 Вёрст. Мега Парк. Кудрово», которое возглавила Евгения Колижук. С начала сентября каждым субботним утром в парке рядом с ТРЦ «МЕГА Дыбенко» собирается до 100 любителей бега.

Если кто-то решил, что с окончанием лета страсть и интерес к бегу у жителей Всеволожского района пропадают, то они сильно ошибаются. Пример тому прошедшая суббота, 7 октября. Дождливая погода, сумрачное небо и порывистый ветер создавали явное неудобство и дискомфорт для обычных людей, но не отменили традиционного утреннего коллективного забега. Природные факторы не испугали и не остановили дружную команду «5 Вёрст. Мега Парк. Кудрово». И пусть в это субботнее утро на старт вышли не 100 человек, а всего около 20, но какой это был забег!

– Организация спортивного мероприятия, особенно если это делается на добровольных началах, – дело непростое. В одиночку такое не реализовать, поскольку на каждых стартах работает целая команда волонтеров из числа любителей бега. От 15 до 20 человек обеспечивают процесс от подготовки трассы, проведения разминки до фиксации результатов и обработки данных. Люди охотно вызываются помогать без всякой оплаты, ведь мы не коммерческая организация, а просто группа энтузиастов и делаем все это от души и для души, – рассказала лидер группы Евгения Колижук.

В этот день команда «На старт» прозвучала здесь пятый раз. На дорожку вышли как опытные бегуны, так и те, кто пришёл сюда впервые. Для Тимура Милованова это был 50-й, юбилейный забег в его любительской беговой карьере. А Владислав Николаев и Светлана Михайлова установили свои личные рекорды! Никита Шабанов, Виктор Ильченко и Елизавета Дёмина присоединились к субботнему забегу в Мега Парке впервые.

– Удивительно тёплая, дружеская атмосфера компенсировала дискомфорт, обусловленный погодой. На протяжении всей трассы волонтёры, как могли, поддерживали бегущих, а на финише всех ждал вкусный горячий чай, приготовленный волонтёром Наталией Титовой. Мне всё так понравилось, что я решила сделать 5 вёрст своей личной субботней традицией, – поделилась впечатлением Елизавета Дёмина.

А для тех, кто ещё не нашёл себе компанию для пробежек выходного дня, организаторы напоминают, что каждую субботу в 9 утра в парке и ТРЦ «МЕГА Дыбенко» стартует забег на 5 км, а участие в нем совершенно бесплатное. Ближайшие старты состоятся 14 октября при любой погоде. Желающих присоединиться к здоровой субботней традиции просят прибыть на место не позднее 8.45, чтобы не задерживать процесс электронной регистрации и разминки.

Александр СОРОКИН

Фото Владимира БАРАННИКОВА